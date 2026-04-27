本田翼がフルプロデュースするビューティーブランド「By ttt.」が、ブランド2周年を記念した特別なアパレルアイテムを発売。シンプルでありながら印象に残るデザインと、毎日着たくなる快適な着心地を兼ね備えたTシャツは、今の気分にぴったりの一枚です。日常にさりげなく寄り添いながらも、自分らしさを引き立ててくれる新作アイテムの魅力をたっぷりご紹介します♡ 本田翼の想いが詰まったデザイン