ドジャースの大谷翔平【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平の次回先発登板が本拠地で28日午後7時10分（日本時間29日午前11時10分）開始のマーリンズ戦に決まった。26日、ロバーツ監督が明らかにした。ここまで4試合の登板で防御率0.38と抜群の安定感を誇る大谷は、今季初の中5日での登板で3勝目を狙う。山本由伸は27日午後7時10分（同28日午前11時10分）に始まるマーリンズ戦に先発する。同じく中5日で3勝目