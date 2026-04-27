「ドジャース６−０カブス」（２６日、ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平が同級生で仲良しのカブス・鈴木誠也との関係性を象徴するシーンがあった。大谷が七回無死で６０打席ぶりの本塁打を放つと一塁を回ったところで、右翼・鈴木誠也が守る方向へ向けて右手を挙げ、何かを投げるような仕草を見せた。“バーン”と音が響きそうな様子を表現するポーズだった。大谷は初回先頭で四球を選んだ際も一塁ベース前で右翼へ向け