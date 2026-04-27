「ゴールデンウィークは家族で海外旅行に」――なんとも羨ましい話ですが、34歳主婦のC子さんは、周囲にはできるだけ言わない。自分だけでなく、娘にも言ってほしくない。そう語ります。その背景には、いまの時代に広がる「格差」と、子ども同士の関係に波紋を広げかねない現実がありました。旅行のことは言わないでね…母が娘に諭したワケゴールデンウィーク（GW）も間近に迫る中、34歳の主婦・C子さん（仮名）は、小学5年生の娘