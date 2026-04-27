多くの登山客が訪れる春山シーズンを前に、山での遭難や事故に対応する山岳警備隊の指名式が、三重県津市の津警察署で行われました。津警察署の山岳警備隊は去年11月に発足し、今回24人が指名されました。隊員は主に地域課を中心に選ばれ、式には9人が参加。島田素明署長から、保坂浩司隊長に指定書が手渡されました。続いて署長が訓示し「自然は予測がつかないが、そのような厳しく難しい環境の中でも、的確に人命救助ができるメ