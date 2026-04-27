三重県松阪市に本社を置き、建築資材の製造や施工を手がける「ミツイバウ・マテリアル」が、今年、創業75周年を迎え、4月25日と26日の2日間、松阪市で催しを開きました。1951年に創業し、創業75周年を記念して開いたもので、4月26日は、地元への感謝を込めて、社員総出で来場者を出迎えました。本社の敷地内に設けられた会場には、全国から集まった建築・工具のメーカーや商社など、約50社がブースを出展しました。ミツイバウ・マ