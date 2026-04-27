私（アイダ、40代）は夫と2人の息子（高校生、小6）との4人暮らし。次男は長男もお世話になった野球の強豪チームAに所属しています。Aには親会という親のサポート組織があり、私は親会の新代表に決まりました。私は大役に身が引き締まる思いですが、新規入会したエトウ親子（カナ：30代、ダイキ：小4）に振り回されてしまいます。しかもエトウさんは突然休会し、親会の大事な仕事を途中で投げ出してしまったのです。休会していたエ