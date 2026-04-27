ママ友との関係は、近すぎても遠すぎても難しいものではないでしょうか。友だちのようで友だちではない、でも子どもを通じて一定の関わりは続く……そんな微妙な距離感のなかで、たったひと言が関係を終わらせてしまうこともあるようです。『ママ友にLINEをブロックされたことがある人はいる？私はママ友に「私たちライバルだよね」と送ったらブロックされた。ライバルってイヤなことではないよね？』投稿者さんにとって「ライバ