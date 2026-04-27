＜シェブロン選手権最終日◇26日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞今季メジャー初戦は、ネリー・コルダ（米国）の大会2勝目で幕を閉じた。この勝利でメジャー通算は3勝目で、ツアー通算勝利数も17に伸ばし、世界ランク1位への復帰も確実。これに加え総額900万ドル（約14億2800万円）が懸かったビッグタイトルを獲得し、135万ドル（約2億1460万円）の優勝賞金も手にした。【現地撮影動画】ネリー・コル