26日午後9時前、大阪府吹田市の路上で70代の男性が車にはねられ、けがをしました。車はその場から走り去っていて、警察はひき逃げ事件として調べています。 26日午後9時前、大阪府吹田市原町の市道で、「人が倒れている」などと付近に住む男性から消防に通報がありました。 警察によりますと、市内に住む71歳のアルバイトの男性が横断歩道を東から西へ渡っていたところ、南から北へ走ってきた乗用車にはねられたということ