朝日新聞社が主催する第30回手塚治虫文化賞の各賞の受賞作品が発表された。マンガ大賞（年間を通じて最も優れた作品）は児島青（こじま・あお）の『本なら売るほど』（KADOKAWA）に決定した。贈呈式は6月11日に有楽町朝日ホールで行われる。【画像】面白そう！『手塚治虫文化賞』受賞作品新生賞（斬新な表現、画期的なテーマなど清新な才能の作者）はサイトウマド『怪獣を解剖する』(KADOKAWA)、短編賞（短編、4コマ、1コマな