週明け２７日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前週末終値（５万９７１６円１８銭）に比べて６００円超上昇した。６万３００円台で推移している。今月２３日につけた取引時間中の最高値（６万１３円９８銭）を２営業日ぶりに上回った。