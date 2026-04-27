卓球の世界選手権団体戦（4月28日〜5月10日、ロンドン）に出場する男子日本代表の張本智和（22＝トヨタ自動車）が27日、羽田空港から出発を前に取材に応じ、「（直前の）合宿でしっかり練習ができた。心身ともに充実していける。団体では初めて金メダルを狙えるメンバーがそろったので、獲りに行きたい」と抱負を述べた。24年の釜山大会、同年のパリ五輪と団体メダルを逃している男子日本だが、この1年あまりで松島輝空（18＝