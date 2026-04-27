ネクスコ西日本によりますと、東九州自動車道の国分インターチェンジと隼人東インターチェンジの間は事故に伴う緊急工事のため、下り線が通行止めとなっています。 警察によりますと、東九州道の国分インターチェンジと隼人東インターチェンジの間の上り線で、きょう27日午前7時20分ごろ、乗用車が中央分離帯に衝突しました。 衝突した乗用車の破片が、対向車線を走っていた別の乗用車に接触するなど