ウォーキングを勧める４つの理由 スリムで健康な体を維持し、若々しさを保つために毎日の適度な運動は欠かせないものです。しかし、定期的にトレーニングジムに通ったり、新しくスポーツを始めたりするのはお金も時間もかかるため、なかなか簡単にはできませんよね。 元々あまり運動が得意じゃない、他人といっしょに運動するのは恥ずかしいという人ならなおさらです。そんな人にぜひオススメしたい運動がウ