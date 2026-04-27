その貧血、たんぱく質不足が原因かもしれません！ 赤血球の主要構成物質はたんぱく質！ 顔色が悪くめまいがする、と聞くと真っ先に「貧血」というワードが思い浮かびますが、これにもたんぱく質が関係しているかもしれないということは以外に知られていない話です。 貧血の大半は「鉄欠乏性貧血」で、これは血液中の赤血球が少なくなるため、酸素を運搬する能力が低下する病気です。貧血になると体中の組織で酸素不足