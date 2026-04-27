◆ベルギーリーグ▽プレーオフ１第５節メヘレン１―４シントトロイデン（２６日、ＡＦＡＳスタディオン）ベルギー１部シントトロイデンはプレーオフ（ＰＯ）１の第５節でメヘレンと対戦し、４―１で快勝した。敵地での一戦にはＧＫ小久保玲央ブライアン、ＤＦ谷口彰悟、ＭＦ山本理仁、ＭＦ伊藤涼太郎、ＭＦ松沢海斗、ＦＷ後藤啓介の日本人６選手が先発。シントトロイデンは前半２６分に先制点を許したが、同４４分に伊藤の