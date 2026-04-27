きょう午前5時23分ごろ、北海道で最大震度5強を観測する地震がありました。この地震では▼北海道浦幌町で震度5強、▼新冠町で震度5弱、▼札幌市清田区や帯広市、函館市などで震度4を観測しています。この地震による津波の心配はありません。帯広の歯科医院「大きさとしては大きかった。壁付けのものは大丈夫だが、スチール製は重心のバランスで倒れた」消防によりますと、この地震で函館市の90代の女性が揺れによる転倒で軽いけが