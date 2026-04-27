元NHKの和久田麻由子アナウンサー（37）がメインキャスターを務める日本テレビの新報道番組「追跡取材newsLOG」（土曜後10・00）が25日にスタート。初回の平均世帯視聴率は3・8％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だったことが27日、分かった。個人平均視聴率は2・1％だった。同時間帯のTBSの安住紳一郎アナウンサーがMCを務める同局「情報7daysニュースキャスター」（土曜後10・00）の平均世帯視聴率は10・4％（個人平