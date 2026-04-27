今さら人に聞けないような“音楽の基本”から、制作の裏側や専門テクニックといった“マニアックな知識”までを掘り下げる『EIGHT-JAM』。4月26日（日）放送の同番組では、デビュー40周年を迎えた今井美樹を特集した。【映像】今井美樹、夫・布袋寅泰からの想いに…今回は今井美樹がスタジオ初登場。音楽プロデューサーの武部聡志、音楽家の河野圭、シンガーの土岐麻子とともにさまざまな秘話を語った。番組では、今井が約8年ぶり