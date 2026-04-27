25日夕方、秋田市楢山大元町で線路わきの枯れ草などが燃える火事がありました。けがをした人はいませんでした。秋田中央警察署の調べによりますと25日午後5時36分ごろ、秋田市楢山大元町の線路わきの枯れ草などが燃えて白煙が上がっているのをJR職員が発見し、消防に通報しました。火は午後6時16分ごろに消し止められ、線路内の枯れ草など約2平方メートルを焼きました。けがをした人はいませんでした。警察が出火の時間や原