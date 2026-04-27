ロームが急落している。日本経済新聞電子版は２５日、「デンソーが半導体大手ロームへの買収提案を撤回することがわかった」と報じた。記事によると、デンソーは半導体事業の拡大を見込み、ＴＯＢ（株式公開買い付け）を通じた買収提案を２月に出したものの、ローム側の賛同が得られなかったという。そのうえで、パワー半導体の再編はロームと東芝、三菱電機の連合を軸に進みそうだ、