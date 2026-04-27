ＫＯＡは急落。前週末２４日取引終了後、２７年３月期連結業績予想について売上高を７７４億円（前期比７．１％増）、営業利益を２８億３０００万円（同２２．４％減）と発表した。前期から一転減益となる予想を示しており、これを嫌気した売りが優勢となっている。 自動車向けやＡＩ関連機器向けの堅調な需要が追い風となる一方、利益面では貴金属相場の高騰による原材料価格の上昇が逆風となる見通し。ホルムズ海峡の閉鎖