ＳＨＯＥＩが４日ぶりに反発している。前週末２４日の取引終了後に発表した３月中間期連結決算が、売上高１５０億２００万円（前年同期比３．０％増）、営業利益４４億３０００万円（同１．３％増）、純利益３１億４５００万円（同３．４％増）となり、従来予想の営業利益４０億円を上回り一転増益着地したことが好感されている。 日本と海外を合わせた販売数量は前年同期比２．３％減となったものの、そのなかで中国市場に