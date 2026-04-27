マーベラスが３日ぶりに反発している。前週末２４日の取引終了後に集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の３５０億円から３７９億円（前の期比３５．５％増）へ、営業利益が２０億円から２２億円（同２１．１％増）へ、純利益が１４億円から１９億円（同２．３倍）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。 コンシューマゲームで昨年６月に発売した「龍の国