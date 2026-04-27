関東電化工業に注目したい。同社は特殊ガス大手。半導体や液晶の製造に使われるフッ素系特殊ガスなどに強みを持っており、足もとの半導体向け需要拡大が同社の追い風となっている。２６年３月期連結営業利益の予想は、渋川工場（群馬県渋川市）の火災事故の影響で、昨年１１月にいったん４０億円から３３億円に下方修正したが、２月には一転して４５億円（前の期比５．３％増）に上方修正した。半導体向けの追い風を受け、２７年