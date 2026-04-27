午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７５９、値下がり銘柄数は７２７、変わらずは８２銘柄だった。業種別では３３業種中１３業種が上昇。値上がり上位に電気機器、非鉄金属、機械、ガラス・土石など。値下がりで目立つのは海運、医薬品、鉱業など。 出所：MINKABU PRESS