アステリアが３日ぶりに反発している。前週末２４日の取引終了後に、ＮＴＴデータ九州（福岡市博多区）が「ＳｎｏｗｆｌａｋｅＡＩデータクラウド」を中核に構築した「熊本市データ活用基盤」のデータ連携基盤に、「ＡＳＴＥＲＩＡＷａｒｐ」が採用されたと発表しており、好材料視されている。 「熊本市データ活用基盤」は庁内外のデータを横断的に活用可能とする環境構築を図った