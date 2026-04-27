抗凝固薬「ワルファリン」を服用している方にとって、なぜ納豆がこれほど注意すべき食品なのでしょうか？納豆に含まれるビタミンK2が薬の効果を打ち消すメカニズムや、納豆菌による持続的な影響など、見落とされがちな重要なポイントをわかりやすく説明します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国