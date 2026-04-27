網膜中心動脈閉塞症は、血管が詰まった瞬間から網膜への酸素供給が絶たれ、ごく短時間で視力が失われます。なぜそれほど急激に視力が落ちるのか、片眼だけに症状が出やすい理由とは何か。また、似た症状が現れる網膜静脈閉塞症や網膜剥離・硝子体出血とは、どのような点で見え方や眼底所見が異なるのかについて、それぞれの特徴とともに説明します。 監修医師：柳 靖雄（医師） 東京大学医学部卒業。その後、東京大学大学院修