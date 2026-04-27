お笑いタレントのカンニング竹山さんは、テレビやラジオで活躍する一方、自身の病気についても率直に語ってきました。過去に限局性強皮症を発症し、長い間その病気と向き合ってもいます。強皮症はあまり知られていない疾患で、特に限局性強皮症は初期に自覚症状が乏しいため、気づかれにくいこともあります。今回はカンニング竹山さんの実体験をもとに、限局性強皮症の特徴や早期発見の重要性について、日本皮膚科学会認定皮膚科専