鮮やかな一撃だった。高知ユナイテッドSCは４月26日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第12節で徳島ヴォルティスをホームで対戦し、２−１で勝利。この試合で生まれた先制点が話題を呼んでいる。均衡が破れたのは後半開始直後の46分。徳島の最終ラインでのバックパスのミスを見逃さず、敵陣中央でこぼれ球に反応したのは、ハーフタイム明けから投入されたばかりの河田篤秀だ。迷いなく右足のアウトサイドで放った