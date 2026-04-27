【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46が4月11日・12日に開催した『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』より、ダンスパフォーマンス映像が公開された。 ■櫻坂46らしいダンスパフォーマンス ダンスパフォーマンスのコレオグラフィーを手掛けたのは、14thシングル「The growing up train」の活動をもって卒業を発表している二期生・武元唯衣。左右に分かれて鏡写しのように見えるシンメトリー