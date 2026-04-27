ＧｒｅｅｎＥａｒｔｈＩｎｓｔｉｔｕｔｅ [東証Ｇ] が4月27日午前(10:00)に業績修正を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の経常損益(非連結)を従来予想の3.1億円の赤字→1.9億円の赤字(前年同期は1.3億円の赤字)に上方修正し、赤字幅が縮小する見通しとなった。 なお、通期の経常利益は従来予想の1.7億円(前期は1.5億円)を据え置いた。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 2026年９月