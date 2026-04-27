27日10時現在の日経平均株価は前週末比377.45円（0.63％）高の6万93.63円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は759、値下がりは727、変わらずは82。 日経平均プラス寄与度トップはファナック で、日経平均を135.60円押し上げている。次いでアドテスト が90.51円、ファストリ が78.04円、東エレク が76.43円、ＳＢＧ が36.20円と続く。 マイナス寄与度は125.1円の押し下げで中外薬 がトップ。以下、三菱商 が17.2円、