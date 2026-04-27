中国メディアの毎日経済新聞は25日、ホルムズ海峡封鎖により日本車の供給が途絶したことで、中東の商人たちの注文が中国車に殺到していると報じた。記事は、「米国とイランの衝突により、原油輸送の要衝であるホルムズ海峡の航行が滞る中、中東市場で長年存在感を示してきた日本車メーカーに大きな影響が及んでいる」と指摘。「トヨタやマツダ、スバルといった各社は相次いで減産や輸出停止に踏み切り、中東向けの供給が大幅に縮小