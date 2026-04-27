イラン・カーグ島の石油施設＝2017年3月12日/Fatemeh Bahrami/Anadolu Agency/Getty Images/File（CNN）トランプ米大統領は、米国によるイラン港湾の海上封鎖によってイランが石油を効果的に流通させることができなくなっており、機械的、地質学的な問題により3日以内に爆発が起きると主張した。トランプ氏はFOXニュースの番組の電話インタビューで、「膨大な量の石油をシステム内に流すパイプラインがあって、何らかの理由で、コ