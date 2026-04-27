3月末でNHKを退職したフリーアナウンサー和久田麻由子（37）がメインキャスターを務める日本テレビ系新報道番組「追跡取材news LOG」（土曜午後10時）の25日の初回の平均世帯視聴率が3・8％だったことが27日、ビデオリサーチの調べで分かった、平均個人視聴率は2・1％、視聴占拠率は10.2％だった。（数値はいずれも関東地区、速報値）。同時間帯で、安住紳一郎アナウンサー（52）、脚本家の三谷幸喜氏（64）が総合司会を務めるTBS