Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。モバイルバッテリーは持っているのに、肝心のケーブルを忘れて充電できない。あるいは、ケーブルはあるのにバッテリーの出力が弱くてPCには使えない。そんな「あと一歩」の不満を抱えている人は、きっと自分だけではないはずです。今回手にした「Mag Plate Pro 2」は、まさにその不満をまるごと