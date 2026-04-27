Image: ソニー 自宅専用だから、音漏れあっても大丈夫！高級ゲーミングヘッドセットで、開放型をチョイスするメーカーが増えてきました。いいことですね！ なんといっても、距離感や空間の広さを音で認識しやすいのがいいところ。ガチなFPSゲーマーだと、音場が狭くて緻密な描写をする密閉型がお好みかもしれませんが、オープンワールドなRPG/アクションを自由に楽しむなら開放型。これマジ