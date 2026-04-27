西武は27日、外崎修汰が4月23日に兵庫県内の病院でコンディション面の改善を目的に、右L2/3経椎間孔的全内視鏡椎間板嚢腫切除術を受けたと発表した。なお、実戦復帰まで2ヵ月を要する見込みだ。外崎は今季ここまで9試合に出場して、打率.200、1本塁打、5打点の成績だった。