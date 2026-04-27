「彼女のレギュラー番組が嫌いだったんです。テレビに映ったらすぐにチャンネルを変えるくらい。だからオファーを頂いた時も『俺には無理だよ』って心境でした」苦笑しながら語り始めたのは、映画『脳男』や『グラスホッパー』で知られる鬼才・瀧本智行監督（59）だ。今回、彼が挑んだのは’21年に世を去った“最強の占い師” 細木数子（享年83）の半生。４月27日からNetflixで世界独占配信される『地獄に堕ちるわよ』は、平成のテ