親を亡くした時、実家じまいに頭を悩ませる人は少なくないでしょう。筆者の友人・M子もその一人でした。不用品買い取り業者を初めて利用したM子。そこで遭遇したのはM子の無知を利用した不誠実な業者だったそうです。 実家じまい 私は昨年母を亡くしました。兄はすでに住宅を購入し実家には住めない状態で、私も仕事の関係で今の家を離れることはできませんでした。 実家は父が建てたもの。できれば残しておきたい気持ちは