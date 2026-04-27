トッテナムMFシャビ・シモンズがリーグ戦で負傷北中米ワールドカップ（W杯）で日本代表とも対戦するオランダ代表には、大きな打撃となりそうだ。イングランド1部トッテナムに所属するMFシャビ・シモンズが4月25日に行われたウォルバーハンプトン戦で負傷し、右膝を痛めて途中交代した。この負傷によってシャビ・シモンズは、W杯を欠場することとなり、自身のSNSを通してコメントを発表している。シャビ・シモンズは後半17分に