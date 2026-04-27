記事ポイントシステム計画研究所が宇宙戦略基金事業・探査等（第二期）の技術開発課題に連携機関として参画月面のレゴリスを電子ビームで溶融・凝固させ、着陸パッドや走行路の形成を目指すプロジェクトISPは月面ロボット運用を支える通信技術とシステム設計・検証を担当システム計画研究所が、宇宙戦略基金事業・探査等（第二期）の技術開発課題「月面インフラ構築に資する要素技術」に連携機関として参画。月面での持続的な活動