森永乳業は、『ビヒダス のむヨーグルト 脂肪ゼロ』を機能性表示食品としてリニューアルし、4月27日週より全国で順次発売する。【画像】もう買い間違えない！1000mlパックでわかる牛乳と乳飲料の見分け方本商品は、乳のコクを感じられるやさしい味わいが特長の大容量900gタイプののむヨーグルト。脂肪ゼロ設計のため、脂質を気にする人でも日常的に取り入れやすい商品として販売されてきた。今回のリニューアルでは、味わい