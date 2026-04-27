【SVリーグ】SAGA久光スプリングス 3ー0 大阪マーヴェラス（4月26日・女子CS決勝）【映像】緊急事態に登場した“目立ちすぎる”リベロ（寄りアップ）女子バレーの頂上決戦で、珍しい交代シーンがあった。リベロの選手が負傷で退くと、代わりの選手がユニフォームではなくビブスを着て登場し、ファンが驚きの声を挙げた。4月26日に大同生命SVリーグ女子のチャンピオンシップ（CS）ファイナルの第2戦が行われ、レギュラーシーズ