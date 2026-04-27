スーパーイリュージョニスト集団＜フォー・ホースメン＞の活躍を描く人気シリーズ最新作『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション』が、5月8日より全国公開される。10年ぶりの新作への期待が高まる中、主演のジェシー・アイゼンバーグが“リアルなイリュージョン”の裏側を明かした。【動画】『グランド・イリュージョン』過去シリーズ振り返り特別映像本作では、フォー・ホースメンが新たな仲間＜ニュー・ホース