トルコの高速道路で走行中の車がスリップして中央分離帯に衝突、ひっくり返りながら回転する事故が発生した。後続車のドライバーは急ハンドルで事故の破片を回避。事故を起こした車に乗っていた人がけがをして病院に搬送された。走行中に突然スリップし中央分離帯に衝突トルコの高速道路でカメラが捉えたのは、ひっくり返った車。事故の一部始終が、ドライブレコーダーに記録されていた。水しぶきをあげて走る車が次の瞬間、突然ス