「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが26日までに自身のインスタグラムを更新。食事風景を投稿した。「昨日のしごおわ飯さとあいは、何を食べたでしょうか!?」と問いかけ、食事の様子を投稿した。さとみはボディーラインの際立つ、ピチピチのピンク色トップスを着用。バストをテーブルに乗せて食事を楽しんでいる。続けての投稿でも「土曜日ですごきげんです今日のランチはなににする?」と呼びかけ、